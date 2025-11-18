Tchad : lancement de la 4ème édition de la Semaine des Jeunes Entrepreneurs

Le Réseau des Jeunes Entrepreneurs Tchadiens (RJET) a officiellement lancé la 4ème édition de la Semaine des Jeunes Entrepreneurs, placée sous le thème : « Innovation entrepreneuriale et inclusion économique et sociale », le mardi 18 novembre 2025, à l'Espace Talino Manu.



Innocent Gotota, président du comité d'organisation, a souligné l'importance de la Semaine des Jeunes Entrepreneurs Tchadiens (SJET), un événement annuel incontournable pour les jeunes porteurs de projets et entrepreneurs. Cette initiative leur permet de puiser des ressources inépuisables pour leur épanouissement, ainsi que pour la création et la croissance de leurs entreprises.



En outre, la SJET offre une plateforme précieuse pour établir des réseaux et développer des synergies d'action. La coordinatrice du Réseau des Jeunes Entrepreneurs Tchadiens (RJET), Mangueal Prisca, a récemment souligné que cette association apolitique à but non lucratif vise principalement à promouvoir la culture de l'entrepreneuriat parmi les jeunes.



Pour atteindre cet objectif, le RJET crée un cadre d'orientation, de formation et d'échanges entre les jeunes entrepreneurs, tout en contribuant à leur autonomisation et à la croissance de leurs entreprises. Dans ce contexte, la 4ème édition de la Semaine des Jeunes Entrepreneurs Tchadiens (SJET), placée sous le thème « L'innovation entrepreneuriale et l'inclusion économique et sociale », se déroule alors que l'État tchadien vient de présenter son plan de développement, « Tchad Connexion 2030 ».



Ce plan représente une opportunité majeure pour les jeunes entrepreneurs, mais son succès dépendra de plusieurs facteurs. Cependant, comme l'indique Mangueal Prisca, accéder aux lignes de crédit au Tchad reste un combat long et pénible. En effet, trouver des partenaires financiers, qu'il s'agisse d'associés ou d'obligataires, constitue aujourd'hui un véritable défi.



En conséquence, il est alarmant de constater que 80 % des entreprises créées par des jeunes ne survivent pas au-delà de cinq ans. Cette situation s'explique par le manque de confiance des investisseurs envers la jeunesse et par le scepticisme quant aux projets proposés par ces jeunes entrepreneurs, exacerbés par un environnement économique jugé à risque.



Néanmoins, il est important de noter que malgré ces obstacles, des avancées notables sont réalisées par les entrepreneurs. Grâce aux efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires, il devient impératif de soutenir ces jeunes créateurs d'entreprises. En effet, aucune excuse ne peut justifier l'absence d'accompagnement pour ces jeunes entrepreneurs, qui représentent l'avenir économique du Tchad.



Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Oumar Djbrine, a déclaré que le paysage actuel est très innovant et constitue une opportunité multifacette pour la jeunesse, l'agriculture, l'élevage et la technologie. Cette diversité est une chance pour réussir. Il a souligné que la réussite entrepreneuriale repose sur un écosystème riche et solidaire.



Il a salué l'engagement de l'ensemble du réseau de jeunes entrepreneurs tchadiens, et le ministère de la Jeunesse et des Sports s'engage à les soutenir.