Tchad : Le ministère de l'Action Sociale reçoit des dons alimentaires de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis

Le 22 mars 2025, une cérémonie officielle s'est tenue à N'Djamena pour marquer la réception de dons alimentaires offerts par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Cet événement a été présidé par Mme Achta Hamit Akhouna, Secrétaire Générale du ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires.Au cours de la cérémonie, Mme Akhouna a réceptionné :Ces dons alimentaires sont destinés aux personnes vulnérables, particulièrement en cette période de carême, lorsque les besoins alimentaires sont accentués.L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Tchad par intérim, Mahamat Al Salim, a souligné l'importance des relations fraternelles entre le royaume d'Arabie Saoudite et le Tchad. Il a affirmé que ce don de viandes vise à soulager les souffrances des personnes vulnérables pendant le ramadan, un mois sacré pour de nombreuses communautés musulmanes.En recevant ces dons, la Secrétaire Générale du ministère a rappelé les défis auxquels le Tchad est confronté, notamment ceux liés aux aléas naturels et aux crises humanitaires qui touchent de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables. Malgré ces difficultés, le gouvernement du Tchad, sous le leadership du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, fait des efforts constants pour répondre à ces défis.Mme Achta Hamit Akhouna a mis en avant que ces dons illustrent la solidarité indéfectible qui unit le Tchad et l'Arabie Saoudite. Elle a exprimé sa profonde gratitude envers la délégation saoudienne et les responsables émiratis pour leur soutien continu. Tout en rassurant les donateurs, elle a affirmé que les actions entreprises avec ces dons seraient menées de manière efficace et transparente pour apporter un soulagement aux personnes les plus démunies.