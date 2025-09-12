Tchad : Le ministère de la Santé fait le point sur la riposte au choléra





Situation épidémiologique et défis

L'incident manager de la riposte, Nguetora Guiradoumadji, a présenté la situation, indiquant que les districts sanitaires de Chokoyane, Hadjar Hadid, Amleyouna, Adré, Farchana, Abéché et Abdi sont touchés. Le district de Chokoyane se démarque avec 1050 cas suspects. La tranche d'âge la plus affectée est celle des 15-44 ans.

Les principaux défis soulevés sont l'expansion géographique de l'épidémie dans les zones difficiles d'accès et le manque de ressources. En réponse, les participants ont souligné la nécessité de renforcer les équipes, de poursuivre la sensibilisation et d'impliquer davantage les leaders d'opinion.





Soutien des partenaires et perspectives

Des représentants d'organisations comme l'OMS et l'UNICEF ont confirmé leur engagement et leurs contributions, notamment l'arrivée de nouvelles doses de vaccins. La vaccination doit d'ailleurs démarrer la semaine prochaine dans le district d'Abdi.



Le ministre Abdelmadjid Abderahim a salué les efforts de tous les acteurs, y compris les équipes sur le terrain et les pays amis comme les Émirats Arabes Unis pour leur soutien financier. Il a également lancé un appel à renforcer les stratégies de communication et de sensibilisation pour mobiliser la population face aux risques liés à la maladie, en particulier concernant les pratiques dangereuses comme le lavage des corps des défunts.