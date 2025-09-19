Tchad : Le ministre des Finances à l'écoute des startups dans le cadre de « Tchad Connexion 2030 »



Placée sous le signe de la créativité et du dynamisme de la jeunesse, cette rencontre, soutenue par Tcharay HUB et WenakLabs, a mis en lumière les initiatives entrepreneuriales locales. Elle a également permis de rapprocher les startups des institutions financières et économiques, dans le but de créer des synergies pour le développement.





Ce fut un moment de partage et surtout une occasion pour les incubateurs de faire part directement de leurs doléances au ministre des Finances. Ils ont profité de cet instant pour évoquer les multiples difficultés auxquelles ils font face au quotidien, allant des obstacles liés au financement jusqu’au manque d’accompagnement institutionnel.





Dans son intervention, Tahir Hamid Nguilin a souligné que « le Tchad a besoin de l’énergie et de l’imagination de sa jeunesse pour accélérer sa transformation économique. Les startups ne sont pas seulement de petites entreprises, elles sont des laboratoires d’idées et des catalyseurs de croissance ». Il a également rassuré les incubateurs en affirmant : « En ce qui concerne les politiques publiques et les cadres réglementaires des startups, cela fait partie du programme politique du chef de l’État ».





Les participants ont découvert des projets novateurs portés par de jeunes tchadiens, allant des solutions numériques aux initiatives dans l’agroalimentaire ou aux services financiers numériques. Cette journée a ainsi offert une vitrine unique au potentiel de l’innovation locale.





Inscrite dans le cadre du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 », la Journée des startups s’est affirmée comme un tremplin pour l’écosystème entrepreneurial tchadien. Elle a confirmé le rôle stratégique de l’innovation dans l’ambition du pays de se hisser au rang des économies émergentes à l’horizon 2030.