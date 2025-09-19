Tchad : Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, accueilli en grande pompe à N'Djamena





Après son arrivée à l'aéroport, Samuel Eto'o s'est dirigé vers l'hôtel Radisson Blu, où il a échangé avec les présidents entrant et sortant de la ligue départementale du football pour le Logone et Chari, M. Barka Abouya et Lawane Garba, ainsi qu'avec quelques présidents des clubs présents. Cette rencontre a permis de discuter des questions relatives au développement du football dans le Logone et Chari.





Ce samedi 20 septembre, le président de la FECAFOOT se rendra à Kousseri, où il sera accueilli à 10 h au pont Ngueli. Il se rendra ensuite à la préfecture de Kousseri et au sultanat de Kousseri. L'une des étapes les plus importantes de sa visite sera l'inauguration du stade municipal de Kousseri, qui a été réhabilité dans le cadre du partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la FECAFOOT.





La réhabilitation du stade municipal de Kousseri est un exemple concret du partenariat fructueux entre la FECAFOOT et le PNUD. Ce projet vise à promouvoir le développement du football dans le département du Logone et Chari et à offrir des infrastructures de qualité pour les jeunes footballeurs.





La visite de Samuel Eto'o à N'Djamena et à Kousseri est une occasion pour le président de la FECAFOOT de rencontrer les acteurs du football local et de discuter des projets en cours.