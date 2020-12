Tchad : "Le rêve de Toumaï pour l'humanité", nouvel ouvrage de Nocky Djedanoum

N'Djamena - L'auteur Nocky Djedanoum a présenté vendredi à la Bibliothèque nationale, un nouvel ouvrage intitulé : "Le rêve de Toumaï pour l'humanité". Le libre aborde la question du racisme anti-noir et fait la promotion du vivre-ensemble.



"On essaie de retrouver les racines de ce racisme anti-noir qui remonte au 5ème siècle, au début de l'esclavage et de la traite négrière ; à la fois l'esclavage arabo-musulman, ensuite la traite négrière transatlantique", explique l'auteur Nocky Djedanoum.



Le livre de quatre chapitres a permis à l'auteur de raconter lui-même le vécu du racisme. "Par exemple, j'ai découvert ce racisme dans le livre de Mawndoé Naindouba de l'Etudiant de Soweto. C'était à ce moment que nous avons découvert qu'il y a le racisme en Afrique et qu'il y avait un pays qui s'appelle Afrique du Sud où les blancs qui sont minoritaires dominaient complètement les noirs et qu'ils ne peuvent pas se mélanger", dit-il.



Au cours de ses deux ans d'études en Russie, Nocky Djedanoum raconte avoir fait face à son premier vécu de racisme : "On m'insultait de singe, tout comme aujourd'hui on peut le constater avec les footballeurs noirs sur le terrain".