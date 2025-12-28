Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le sénat approuve l’amnistie accordée à Mahamat Zene Bada


Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Décembre 2025


Le Sénat a adopté le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 001/PR/2025 du 13 janvier 2025, accordant une amnistie générale à Monsieur Mahamat Zene Bada. Sur les 65 sénateurs présents, 61 ont voté pour, aucun contre et 4 se sont abstenus.


Réunis ce lundi 29 décembre 2025, sous la présidence du Dr Haroun Kabadi Jacques, les sénateurs ont examiné puis approuvé ce projet de loi, marquant ainsi l’adhésion de la Haute Chambre à cette mesure présidentielle.


