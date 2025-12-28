TCHAD

Tchad : Le sénat approuve l’amnistie accordée à Mahamat Zene Bada

Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Décembre 2025

Le Sénat a adopté le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 001/PR/2025 du 13 janvier 2025, accordant une amnistie générale à Monsieur Mahamat Zene Bada. Sur les 65 sénateurs présents, 61 ont voté pour, aucun contre et 4 se sont abstenus.