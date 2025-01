Tchad : Les Amis de MOMA appellent les responsables du MPS à faire preuve de démocratie et de justice

Par la voix de son porte-parole, Tarmadji Fortune, le regroupement a fait part de sa stupéfaction en apprenant ce changement. Ils estiment que la décision est injuste et remet en question l'intégrité des processus électoraux et que cette situation constitue une atteinte à la volonté démocratique du peuple. Les Amis de MOMA ont appelé les responsables du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) à faire preuve de démocratie et de justice. Ils demandent le rétablissement de Moustapha Mahamat dans ses droits en tant que candidat légitime.



Le regroupement souligne l'importance de respecter les résultats électoraux et de garantir que les principes démocratiques soient préservés.