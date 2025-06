Tchad : Les élues locales restituent les acquis d'une formation cruciale à Bongor

L'atelier initial avait rassemblé 64 femmes élues autour de thématiques essentielles telles que la consolidation de la paix, la cohabitation sociale, la médiation et le leadership féminin. La restitution s'est déroulée sous la supervision de M. Yahaya Balima, Chef du Bureau de la Coordination Résidente du Système des Nations Unies au Tchad.





Dans son intervention, M. Balima a souligné l'importance de cette séance, la qualifiant d'étape déterminante pour capitaliser et diffuser les acquis de la formation initiale, notamment auprès des élues qui n'avaient pas pu y participer. Il a précisé que les sessions avaient permis de renforcer les compétences des participantes en matière de médiation, de prévention des conflits, de leadership féminin, de gouvernance locale, de réseautage, ainsi que sur les droits humains et l'égalité de genre. « Il s'agit là d'un investissement précieux dans votre capacité à impulser des changements durables au sein de vos collectivités », a-t-il affirmé.





Pour sa part, la Déléguée du ministère de la Femme et de l'Enfance, Mme Fatimé Outman, a exhorté les élues à partager et vulgariser les connaissances acquises dans leurs communes respectives. Elle les a également encouragées à créer des alliances stratégiques entre élues, associations et partenaires techniques, et à documenter leurs expériences réussies afin d'inspirer davantage de femmes à s'engager en politique.