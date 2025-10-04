Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Les enseignants de la Tandjilé Est célèbrent leur journée et réclament l'application de leurs statuts


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 5 Octobre 2025


La ville de Laï (département de la Tandjilé Est) a été le théâtre de la célébration de la 32e édition de la Journée mondiale des enseignants ce dimanche 5 octobre 2025. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama, représentant le Délégué général du gouvernement.


  Kedre Sareng, secrétaire général provincial du SET de la Tandjilé, a rappelé que cette journée est un moment fort pour la profession, visant à valoriser le rôle central des éducateurs dans la construction d’un avenir meilleur et plus juste.

 
Les enseignants de la province ont adressé plusieurs recommandations au gouvernement, notamment :
  • L'application du décret No : 477 portant statut particulier des enseignants.
  • L'équipement des établissements scolaires en matériels didactiques.
  • Le versement régulier des subsides des maîtres communautaires.
  • L'implantation de banques dans le chef-lieu de la province.
 

Priorité à l'éducation et promesse de suivi

 
Dans son discours, le secrétaire général de la province, Alhadj Abdoulaye Boulama, a souligné que le Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, fait de l’éducation la priorité des priorités.

 
Il a loué le courage des enseignants qui continuent leur travail malgré les difficultés et a promis de transmettre leurs recommandations à l’instance supérieure pour une prompte réaction.

 
La cérémonie a réuni les autorités administratives, civiles et militaires, les chefs de service déconcentrés, ainsi que les leaders religieux et traditionnels.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
