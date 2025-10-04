Tchad : Les enseignants de la Tandjilé Est célèbrent leur journée et réclament l'application de leurs statuts

L'application du décret No : 477 portant statut particulier des enseignants.

L'équipement des établissements scolaires en matériels didactiques.

Le versement régulier des subsides des maîtres communautaires.

L'implantation de banques dans le chef-lieu de la province.

Priorité à l'éducation et promesse de suivi

Kedre Sareng, secrétaire général provincial du SET de la Tandjilé, a rappelé que cette journée est un moment fort pour la profession, visant à valoriser le rôle central des éducateurs dans la construction d’un avenir meilleur et plus juste.Les enseignants de la province ont adressé plusieurs recommandations au gouvernement, notamment :Dans son discours, le secrétaire général de la province, Alhadj Abdoulaye Boulama, a souligné que le Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, fait de l’éducation la priorité des priorités.Il a loué le courage des enseignants qui continuent leur travail malgré les difficultés et a promis de transmettre leurs recommandations à l’instance supérieure pour une prompte réaction.La cérémonie a réuni les autorités administratives, civiles et militaires, les chefs de service déconcentrés, ainsi que les leaders religieux et traditionnels.