Tchad : Les enseignants du Ouaddaï célèbrent la Journée mondiale et formulent des doléances

La promulgation sans délai du décret 477 révisé.

Le paiement des arriérés d’avancement et de reclassement.

Un suivi de près de l’évolution du système éducatif par les autorités locales.

Mahamat Youssouf, secrétaire général provincial du SET Ouaddaï, a souligné que cette journée est une occasion pour les enseignants non seulement de présenter leurs doléances concernant leurs conditions de vie et de travail, mais aussi de faire leur autocritique pour corriger les imperfections du métier.Dans leurs recommandations adressées au gouvernement, les enseignants ont demandé :Ils ont également exhorté les responsables de l’éducation locale à assumer pleinement leurs responsabilités.Le Recteur de l’Académie de l’Est, Pr Daouda Ahmat Mahamat, a rendu un hommage mérité aux enseignants tout en insistant sur l'impératif de la qualité de l’enseignement dispensé. Il a encouragé ses collègues à intensifier leurs efforts, notamment en utilisant les réseaux sociaux à des fins éducatives.Présidant la cérémonie, Madjambaye Djasra, directeur de cabinet du Délégué général du gouvernement, a salué les efforts constants des enseignants, leur adressant des remerciements pour leur engagement et leur persévérance malgré les difficultés.