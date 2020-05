Tchad : Les étudiants repartent au Cameroun pour la reprise des cours

Doba (Logone Oriental) - Suite à l'appel de l'État camerounais demandant la reprise des cours dans ses universités après la fermeture due au coronavirus, les étudiants tchadiens du Logone Oriental, étudiants au Cameroun, quittent pour regagner leurs amphithéâtres. Et ce, après l'autorisation de voyage collectif qui leur a été accordée par le gouvernement.



Au Logone Oriental et précisément à Doba, sur 517 étudiants enregistrés pour ce voyage collectif, une première vague composée de 120 étudiants a quitté ce matin pour Kouteré, à la frontière tchado-camerounaise.



Ce voyage est rendu possible grâce à l'appui du gouverneur du Logone Oriental.



Les étudiants sont partis à bord des deux bus de l'université de Doba.



Le coup d'envoi de ce voyage est donné par le gouverneur Moussa Haroun Tirgo. Il a profité de l'occasion pour demander aux étudiants de faire preuve de responsabilité tout au long de leur trajet. Qu'ils se servent toujours de leur carte d'étudiant et des attestations de mise en quarantaine en cas de nécessité.



Il a ensuite demandé au comité chargé dudit voyage d'enregistrer en cas de besoin, leurs condisciples des deux provinces voisines à savoir Moyen Chari et Mandoul.



Au nom de ses camarades, l'un des porte-paroles des étudiants tchadiens au Cameroun du Logone Oriental, Bodingao Charmand, a remercié le gouverneur pour l'allègement des contraintes dans ce voyage.



À noter que 65 étudiants au Cameroun vivant à Gore dans le département de la Nya Pende ont aussi quitté ce matin pour la même localité. À Mbaibokoum, chef-lieu du département des Monts de Lam, des efforts sont en train d'être fournis pour acheminer également 35 étudiants au Cameroun.