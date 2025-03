Tchad : Les femmes du Ministère des Infrastructures renforcent leurs compétences numériques pour la SENAFET

À travers des sessions pratiques, les participantes ont appris à créer des diapositives dynamiques, à structurer efficacement leurs présentations et à utiliser les outils visuels pour un impact optimal. Cette formation leur permettra de communiquer avec plus d'assurance et de professionnalisme dans leurs activités quotidiennes.





Autonomisation et leadership féminin





Cette initiative s'inscrit dans la volonté du Ministère des Infrastructures de promouvoir l'autonomisation et le leadership féminin au sein de l'administration publique. En renforçant leurs compétences numériques, les femmes sont mieux équipées pour contribuer activement au développement du pays et pour occuper des postes à responsabilité.