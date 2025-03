Tchad : Les femmes réfugiées célèbrent la SENAFET à N'Djamena

Malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, ces femmes réfugiées ont tenu à marquer leur présence et à partager leur savoir-faire. Elles exposent fièrement leurs créations artisanales, leurs produits locaux et leurs talents culinaires, contribuant ainsi à la richesse et à la diversité de la foire.





Un espace de valorisation et d'échange





La SENAFET offre à ces femmes une plateforme unique pour valoriser leurs compétences, échanger avec d'autres femmes tchadiennes et réfugiées, et tisser des liens. C'est également une occasion de sensibiliser le public à leur situation et de promouvoir leur intégration dans la société tchadienne.





Un message d'espoir et de résilience





Leur participation active à la SENAFET est un message fort d'espoir et de résilience. Elles démontrent leur capacité à surmonter les épreuves et à contribuer activement à la vie économique et sociale de leur communauté d'accueil.