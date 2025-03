Tchad : Les filles prennent leur envol dans l'aviation !

La délégation a eu le privilège de visiter une école de formation pour élèves pilotes, accueillant des jeunes filles âgées de 7 à 15 ans. Cette initiative a permis de constater que l'aviation n'est pas réservée aux garçons et que les filles peuvent également exceller dans ce domaine.





Un potentiel à exploiter





Nous sommes convaincus que chaque fille a le potentiel de réaliser de grandes choses et d'explorer des carrières ambitieuses, y compris dans l'aviation et les STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques).