Tchad : des jeunes entrepreneurs clôturent leur formation sur « l'innovation entrepreneuriale et l'inclusion économique et sociale »



Cette formation, placée sous ce thème et d'une durée de deux semaines, est une opportunité pour les jeunes Tchadiens d'entreprendre et de créer des activités. C'est une invitation qui leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques et des opportunités dans le monde de la créativité et de l'innovation.





Manguéal Prisca, présidente des jeunes entrepreneurs, a souligné que l'objectif de cette formation était d'orienter et de guider ces jeunes sur les nouvelles bases du savoir-entreprendre, et de leur permettre de développer l'esprit de créativité et de déployer ce mouvement (RJET) partout dans les villes du Tchad.





Selon elle, les candidats ont bénéficié de conseils et d'exemples qui leur permettront de savoir comment investir et d'adopter les bonnes pratiques lorsqu'ils seront confrontés à des situations d'entrepreneuriat ou de création d'activité.





Elle a conclu en remerciant les Pays-Bas, qui ont financé cette formation, laquelle est la cinquième du genre pour les jeunes entrepreneurs au Tchad.