Tchad : les femmes, pierres angulaires de l’habitat et du développement communautaire

Dans le paysage tchadien, où les défis humanitaires et climatiques se conjuguent au présent, la question du logement est cruciale.



Si les hommes sont souvent les plus visibles sur les chantiers de construction, l'apport des femmes, bien que moins célébré, s'avère multidimensionnel et fondamental. Bien au-delà de la gestion du foyer, elles sont des actrices clés de la création, de l'aménagement et de la pérennisation de l'habitat, un rôle qui constitue un puissant levier pour le développement de leurs communautés.



Un pilier économique et artisanal

La contribution des femmes à la construction passe d'abord par une participation économique active. Dans un contexte de pauvreté où les financements externes peuvent être précaires ou s'interrompre brutalement, l'autonomie financière des femmes est une condition sine qua non pour accéder à un logement décent ou pour en améliorer les conditions.

Des programmes de formation professionnelle, comme ceux soutenus par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et l'Agence coréenne KOICA, ont montré leur efficacité en offrant aux femmes des moyens de subsistance par la couture, la cuisine et d'autres métiers.



Les revenus générés par ces activités sont souvent réinvestis dans l'habitat : achat de matériaux, réparation de la toiture, ou construction d'une pièce supplémentaire. En devenant des piliers économiques, les femmes assurent concrètement la stabilité et l'amélioration du cadre de vie familial.



Un rôle central dans la gestion des ressources et la cohésion sociale

Au-delà de l'aspect financier, l'expertise des femmes est vitale dans la gestion des ressources naturelles, un enjeu direct pour l'habitat et la survie des communautés. Des ateliers, comme celui organisé à Baga-Sola par l'ONG Action Humanitaire pour le Développement Rural sur la gestion des ressources naturelles, reconnaissent et valorisent ce savoir essentiel.



Dans un pays vulnérable aux changements climatiques, la capacité à gérer durablement l'eau, la terre et les forêts conditionne la sédentarisation et la qualité de vie dans les habitats, qu'ils soient ruraux ou urbains. Leur implication est tout aussi cruciale dans la construction du lien social, ce « ciment » immatériel des communautés.



L'analyse du paysage politique et associatif tchadien révèle que les femmes mènent des actions de sensibilisation dans leurs communautés, et s'engagent dans des organisations luttant pour l'amélioration des conditions sociales. En identifiant les personnes vulnérables, en partageant des informations sur la santé, ou en œuvrant pour la paix, elles renforcent la résilience collective, créant un environnement plus sûr et plus sable où l'habitat peut prospérer.



Leadership et perspectives d'avenir

La reconnaissance officielle de leur importance est également en marche. Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance organise des événements comme le « Mois de la Femme », mettant en lumière leur contribution à la société. Parallèlement, des femmes montrent l'exemple en prenant des initiatives audacieuses, à l'image de ces femmes camerounaises résidant au Tchad qui n'ont pas hésité à visiter et à encourager les travailleurs sur le chantier du Complexe Diplomatique, démontrant un intérêt actif pour le développement infrastructurel de leur pays d’accueil.



En résumé, l'apport de la femme tchadienne dans la construction de l'habitat est une architecture invisible mais indispensable. Elle en est à la fois le financier, la gestionnaire des ressources, la gardienne du lien social et un leader émergent. Investir dans leur autonomie et leur reconnaissance n'est pas seulement une question d'équité ; c'est une stratégie intelligente pour bâtir, pierre par pierre, un Tchad plus résilient et plus prospère.





