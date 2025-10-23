









TCHAD Tchad : la fracture linguistique, une enfance divisée entre N'Djamena et les campagnes

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 24 Octobre 2025



Dans l'immensité tchadienne, où coexistent plus de 120 langues locales, l'acquisition du langage chez les enfants dessine une carte des inégalités profondes entre la capitale et l'arrière-pays.

Tandis que les jeunes N'Djamenois grandissent dans un environnement linguistique complexe et connecté, leurs homologues ruraux naviguent des réalités radicalement différentes, créant une barrière invisible qui façonne leurs destins.



Le plurilinguisme capital face au monolinguisme rural

À N'Djamena, l'écosystème linguistique est résolument métissé. Les enfants baignent dès le plus jeune âge dans un mélange de français (langue officielle), d'arabe tchadien (langue véhiculaire) et souvent d'une langue maternelle familiale (sara, massa, moundang, arabe, gourane, hadjaraï, etc.).



« Mes enfants de 5 et 7 ans passent du français à l'école à l'arabe au marché, et au sara chez leurs grands-parents », témoigne Amina, mère de famille résidant au quartier Chagoua. « Cette flexibilité linguistique est devenue une nécessité pour s'adapter aux différentes sphères de la ville ».



À l'opposé, dans les villages des régions comme le Mandoul, le Salamat ou le Wadi Fira, les enfants évoluent majoritairement dans un environnement monolingue local. Le français reste une abstraction scolaire, tandis que l'arabe tchadien, s'il est connu, est pratiqué de façon beaucoup moins intensive.



« Beaucoup de nos élèves arrivent à l'école sans avoir jamais entendu un mot de français », explique Ousmane, instituteur dans un village près de Mongo. « Nous devons tout construire à partir de zéro, avec des moyens limités ».



L'école, amplificateur d'inégalités

Le système éducatif, loin de corriger ces disparités, tend souvent à les accentuer. À N'Djamena, les établissements scolaires bénéficient d'enseignants généralement mieux formés et plus régulièrement payés. Les classes, bien que surchargées, disposent relativement de plus de manuels et de supports pédagogiques.



« Dans la capitale, même les familles modestes cherchent à inscrire leurs enfants dans des écoles considérées comme 'performantes », note un responsable du ministère de l'Éducation. « Il existe une véritable conscience de l'enjeu linguistique ». En milieu rural, la réalité est tout autre. Selon une étude récente, seulement 35% des enseignants du primaire dans les zones rurales maîtrisent correctement le français, contre 68% à N'Djamena.



Les absences d'enseignants sont fréquentes, et beaucoup d'écoles fonctionnent avec des « maîtres parents » insuffisamment formés. « Quand l'instituteur est absent plusieurs mois dans l'année, comment voulez-vous que les enfants progressent ? », s'interroge Halimé, mère de quatre enfants dans un village du Guéra.



L'exposition aux médias, un fossé numérique

La fracture numérique aggrave considérablement la situation. À N'Djamena, l'accès à la télévision (notamment les chaînes françaises et arabes), la radio et, dans une moindre mesure, internet expose les enfants à une richesse lexicale constante. « Mes enfants regardent des dessins animés en français sur Canal+ et jouent avec des applications éducatives sur mon téléphone », raconte David, fonctionnaire dans la capitale.

En zone rurale, où seulement 15% des ménages ont accès à l'électricité selon la Banque mondiale, l'exposition aux médias est radicalement différente. La radio communautaire diffuse principalement en langues locales, et les quelques télévisions disponibles dans les centres urbains secondaires proposent majoritairement des programmes en arabe.



Conséquences sur le parcours scolaire

Cette disparité linguistique initiale a des répercussions durables. Les élèves ruraux, déjà défavorisés par la maîtrise insuffisante du français - langue d'enseignement -, accumulent les retards qui deviennent criards au moment des examens nationaux. Les chiffres du baccalauréat 2023 sont éloquents : le taux de réussite dans la région de N'Djamena avoisinait les 48%, contre seulement 22% dans la région du Sila et 19% dans le Tibesti. « Beaucoup d'élèves brillants des villages échouent non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils ne comprennent pas suffisamment les consignes en français », déplore un professeur de lycée.



Initiatives locales, briser l'isolement linguistique

Face à ce constat, des solutions émergent. Certaines écoles rurales expérimentent l'enseignement bilingue précoce, utilisant la langue maternelle comme base d'apprentissage avant d'introduire progressivement le français. « Quand nous commençons par lire et écrire dans leur langue, les enfants comprennent mieux le principe de la lecture et abordent le français avec plus de confiance », explique un enseignant à Yamba-Tchingsou, localité située à 45 km de Pala, dans le Canton Gagal.



Des associations comme « Lire au Tchad » organisent des caravanes du livre qui sillonnent les villages, tandis que des radios communautaires développent des éducatives en langues nationales mélangées avec du français basic. Le gouvernement, conscient de l'enjeu, a initié le programme « École et Langues Nationales », visant à former les enseignants aux méthodes bilingues. Cependant, le manque de financements et l'immensité du territoire limitent considérablement son impact.



Vers une réconciliation linguistique

La question linguistique au Tchad dépasse le simple cadre éducatif. Elle touche à l'identité nationale et à la cohésion sociale. Alors que le pays cherche sa voie vers le développement, la capacité à offrir à tous les enfants, quelle que soit leur origine géographique, une maîtrise équilibrée des langues nationales et officielles, conditionnera largement leur participation future à la construction nationale.



« Le défi est de valoriser la richesse des langues locales tout en donnant à chaque Tchadien les clés linguistiques pour communiquer avec ses compatriotes et avec le monde », résume un sociologue de l'Université de N'Djamena. Dans l'immédiat, des générations d'enfants continuent de grandir séparées par des barrières linguistiques qui, si elles ne sont pas abaissées, risquent de devenir des murs infranchissables dans la société tchadienne de demain.





