TCHAD

Tchad : Les députés approuvent l’accord de promotion et de protection des investissements avec les Émirats arabes unis


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 25 Octobre 2025


Les députés ont adopté, ce mercredi à l’Assemblée Nationale, le projet de loi portant ratification de l’Ordonnance n°012/PR/2025 du 5 août 2025, relative à l’Accord entre le Gouvernement des Émirats arabes unis et celui de la République du Tchad pour la promotion et la protection réciproque des investissements. Le texte a été approuvé par 151 voix pour, trois contre et une abstention.


  Dans un contexte international marqué par la recherche de partenariats économiques durables et équitables, cet accord consacre la volonté commune des deux États de renforcer leurs relations économiques bilatérales.
  Les deux parties reconnaissent que les investissements directs étrangers (IDE) jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, la création d’emplois, le transfert de technologies et le développement durable à long terme.

 
Un cadre stable et attractif pour les investisseurs
Souhaitant offrir un environnement juridique stable, transparent et protecteur, les deux Gouvernements ont décidé de conclure cet accord, qui vise à : encourager les investissements mutuels entre les deux pays ; renforcer la coopération économique bilatérale ; stimuler les initiatives d’affaires et accroître la prospérité commune ; établir un cadre stable pour une utilisation optimale des ressources et une amélioration du niveau de vie dans les deux nations.

 
Selon le Gouvernement tchadien, les dispositions de cet accord s’inscrivent pleinement dans la stratégie d’amélioration du climat des affaires, telle que définie dans le Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».

 
Un pas vers un climat de confiance pour les investisseurs
L’Ordonnance n°012/PR/2025 a pour objectif de favoriser les flux d’investissements entre le Tchad et les Émirats arabes unis en instaurant un climat de confiance. Elle repose sur la volonté partagée de créer un environnement attractif et équitable pour les investisseurs étrangers, tout en stimulant le développement économique durable des deux pays partenaires.

 
La séance plénière s’est tenue en présence du secrétaire d’État aux Finances et du secrétaire général adjoint du Gouvernement.


