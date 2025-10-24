Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L’AAZES présente sa vision avant le lancement du PND « Tchad Connexion 2030 »


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


En prélude au Plan national de développement (PND) “Tchad Connexion 2030”, la directrice générale de l’Agence d’Administration des Zones Économiques Spéciales du Tchad (AAZES), Mme Kaye Marie Rolande, a animé un point de presse ce jeudi à N’Djamena.


Dans son intervention, elle a rappelé que la stratégie du PND Tchad Connexion 2030 s’inscrit dans une ambition claire : créer un environnement propice à l’investissement, à la transformation industrielle et à la création d’emplois durables.

« Notre vision est de faire du Tchad un hub industriel, logistique et commercial au cœur de l’Afrique centrale », a-t-elle déclaré.

Selon Mme Kaye Marie Rolande, l’AAZES incarne la volonté du gouvernement d’offrir un cadre moderne, stable et compétitif aux investisseurs. Deux zones pilotes sont déjà en voie d’opérationnalisation, en partenariat avec LAHAM Tchad :
  • ZILOG (Logone) : 1 000 hectares dédiés à l’agro-industrie et à la transformation de la viande ;
  • ZISARH (Moyen-Chari) : 550 hectares à vocation multiple (industrie, commerce, services).
La directrice générale a précisé que des partenariats nationaux et internationaux sont en cours dans les domaines de l’énergie, de la logistique et de la formation technique des jeunes cadres tchadiens. Ces initiatives visent à stimuler le tissu industriel local, à favoriser le transfert de compétences et à créer des emplois.

Avantages pour les investisseurs

Dans le cadre du PND, les Zones Économiques Spéciales (ZES) offrent plusieurs incitations :
  • 10 ans d’exonération fiscale et douanière ;
  • une clause de stabilité sur 15 ans ;
  • un accès sécurisé au foncier industriel par bail emphytéotique ;
  • aucune restriction au rapatriement des bénéfices ;
  • un guichet unique pour simplifier les démarches administratives ;
  • la protection contre la nationalisation et l’expropriation ;
  • la garantie des droits de propriété intellectuelle ;
  • et une assistance au recrutement de personnel local qualifié.
Perspectives 2025-2030

Mme Kaye Marie Rolande a annoncé qu’entre 2025 et 2030, l’AAZES prévoit un déploiement progressif de sept ZES stratégiques à travers le pays. Ces zones s’appuieront sur des infrastructures industrielles et logistiques modernes, tout en intégrant la promotion de l’innovation, du numérique et du développement durable.

« Notre priorité demeure l’emploi des jeunes et des femmes. Notre ambition est de bâtir un Tchad industriel, inclusif et compétitif, à l’échelle régionale et internationale », a-t-elle affirmé.

La directrice générale a lancé un appel aux investisseurs, bailleurs et acteurs du secteur privé, les invitant à rejoindre cette dynamique impulsée par le Président de la République. « Les Zones Économiques Spéciales du Tchad sont ouvertes, prêtes et sécurisées », a-t-elle conclu.

L’Agence d’Administration des Zones Économiques Spéciales du Tchad (AAZES) est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Placée sous la tutelle du ministère du Commerce et de l’Industrie, elle est chargée d’administrer, de planifier, de promouvoir et de superviser le développement des ZES sur l’ensemble du territoire national.
