TCHAD

Tchad : Les soldats du Salamat à l’honneur pour la 18ᵉ édition de la Fête des Armées


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 1 Janvier 2026


La ville d’Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, a célébré ce mercredi 31 décembre 2025 la 18ᵉ édition de la Fête des Armées. Cette commémoration, désormais inscrite dans la tradition nationale, a réuni les forces de défense et de sécurité dans une atmosphère empreinte de solennité et de fierté patriotique.


La cérémonie officielle s’est déroulée au sein de l’état-major de la Zone de Défense n°10, sous la présidence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh. À ses côtés se trouvaient le commandant de la Zone de Défense n°10, le général Fouzari Hassan, ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires.

Les différentes composantes des forces de défense et de sécurité — armée nationale, gendarmerie, Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) et police nationale — ont pris part à la cérémonie avec discipline et rigueur, témoignant de leur engagement constant au service de la nation.

Dans son allocution, Ousmane Soudou, représentant le commandant de la Zone de Défense n°10, a salué les efforts consentis par les troupes sous le commandement du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a souligné leur rôle déterminant dans la préservation de la paix et de la stabilité, aussi bien sur le territoire national qu’au-delà des frontières, dans des zones confrontées à l’insécurité.

Prenant la parole à son tour, le général Ismat Issakha Acheikh a exprimé sa fierté de se tenir aux côtés des forces armées en cette journée hautement symbolique. Il a rendu un vibrant hommage à leur bravoure, leur discipline et leur professionnalisme, des qualités qui contribuent au rayonnement des forces tchadiennes sur la scène internationale. En signe de reconnaissance, des attestations honorifiques ont été remises à plusieurs personnalités civiles et militaires pour leur contribution à la cohésion des forces armées et à la consolidation de la paix.

Au-delà de son caractère festif, cette célébration a constitué un moment fort de communion entre les forces de défense et la population, réaffirmant l’unité nationale et la résilience du peuple tchadien face aux défis sécuritaires.


