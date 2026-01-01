Tchad : Les soldats du Salamat à l’honneur pour la 18ᵉ édition de la Fête des Armées

La cérémonie officielle s’est déroulée au sein de l’état-major de la Zone de Défense n°10, sous la présidence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh. À ses côtés se trouvaient le commandant de la Zone de Défense n°10, le général Fouzari Hassan, ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires.
Les différentes composantes des forces de défense et de sécurité — armée nationale, gendarmerie, Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) et police nationale — ont pris part à la cérémonie avec discipline et rigueur, témoignant de leur engagement constant au service de la nation.
Dans son allocution, Ousmane Soudou, représentant le commandant de la Zone de Défense n°10, a salué les efforts consentis par les troupes sous le commandement du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a souligné leur rôle déterminant dans la préservation de la paix et de la stabilité, aussi bien sur le territoire national qu’au-delà des frontières, dans des zones confrontées à l’insécurité.
Prenant la parole à son tour, le général Ismat Issakha Acheikh a exprimé sa fierté de se tenir aux côtés des forces armées en cette journée hautement symbolique. Il a rendu un vibrant hommage à leur bravoure, leur discipline et leur professionnalisme, des qualités qui contribuent au rayonnement des forces tchadiennes sur la scène internationale. En signe de reconnaissance, des attestations honorifiques ont été remises à plusieurs personnalités civiles et militaires pour leur contribution à la cohésion des forces armées et à la consolidation de la paix.
Au-delà de son caractère festif, cette célébration a constitué un moment fort de communion entre les forces de défense et la population, réaffirmant l’unité nationale et la résilience du peuple tchadien face aux défis sécuritaires.
Les différentes composantes des forces de défense et de sécurité — armée nationale, gendarmerie, Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT) et police nationale — ont pris part à la cérémonie avec discipline et rigueur, témoignant de leur engagement constant au service de la nation.
Dans son allocution, Ousmane Soudou, représentant le commandant de la Zone de Défense n°10, a salué les efforts consentis par les troupes sous le commandement du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a souligné leur rôle déterminant dans la préservation de la paix et de la stabilité, aussi bien sur le territoire national qu’au-delà des frontières, dans des zones confrontées à l’insécurité.
Prenant la parole à son tour, le général Ismat Issakha Acheikh a exprimé sa fierté de se tenir aux côtés des forces armées en cette journée hautement symbolique. Il a rendu un vibrant hommage à leur bravoure, leur discipline et leur professionnalisme, des qualités qui contribuent au rayonnement des forces tchadiennes sur la scène internationale. En signe de reconnaissance, des attestations honorifiques ont été remises à plusieurs personnalités civiles et militaires pour leur contribution à la cohésion des forces armées et à la consolidation de la paix.
Au-delà de son caractère festif, cette célébration a constitué un moment fort de communion entre les forces de défense et la population, réaffirmant l’unité nationale et la résilience du peuple tchadien face aux défis sécuritaires.