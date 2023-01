Tchad : Mahamat Lazina, leader du MNCT, dément sa suspension et dénonce des nuisances

Un membre du bureau exécutif du Mouvement National pour le Changement au Tchad (MNCT) "accompagné d'individus qui n'ont aucune adhésion au parti", a annoncé ce 22 janvier la suspension pour "faute grave" du président du MNCT, Mahamat Lazina. Cependant, cette annonce n'a pas été accueillie avec enthousiasme par le leader du parti, qui a réagi dans une déclaration sur sa page Facebook.



Selon Mahamat Lazina, la suspension du président du MNCT ne peut être décidée que lors d'un congrès (ordinaire ou extraordinaire) et aucune rencontre de ce genre n'a eu lieu récemment. Il a également dénoncé les agissements de ce membre du bureau exécutif, Ibrahim Abdramane Ahmat, qui serait un "petit apprenti politique" et un "cancer" au sein du parti.



Il a également rappelé que le MNCT est un parti de masse qui a une notoriété sur l'ensemble du territoire national et qu'il n'est pas un quidam suivi aveuglement par un groupe d'individus et quelques membres de sa famille. Il a appelé les militants du MNCT à ne pas accorder de crédit aux agissements d'Ibrahim Abdramane Ahmat et à rester vigilants pour faire échouer toutes les tentatives de nuisance.