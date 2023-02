Tchad : Maman "Akoutha", 23 ans à la faculté d'Ardep-Djoumal, "une main pour des milliers d'étudiants"

Malgré les longues heures de travail, les travaux ménagers et les obligations conjugales, Akoutha a su gérer son foyer et son entreprise avec succès. Elle quitte sa maison à 6h du matin et ne rentre qu'à 17h, parfois avec le bus de ses enfants étudiants. En tant que femme battante, elle est une figure de l'entrepreneuriat féminin et encourage les étudiantes à prendre au sérieux leur formation pour devenir des entrepreneurs à succès.



Selon Asdjim Belndoum, membre du Conseil national des jeunes du Tchad (CNJT) et conseiller au Conseil national de transition, Maman Akoutha est capable de gérer même les étudiants les plus difficiles et leurs comportements inappropriés. Elle est une vraie force de la nature, avec une capacité de gestion hors pair.



Même si la question des diplômés sans emploi est préoccupante, Akoutha encourage les étudiants à persévérer et à poursuivre leurs rêves d'entrepreneuriat. Elle se souvient des noms de nombreux étudiants, tels qu'Asdjim Belndoum, Abakar Al-amine Dagaya, Sylvestre Alladoum, Éric Asna, Ngarkbodo Trésor alias sécurité, Alhafis Hassan, Gali Abelaziz, Lamana Abdoulaye, Georgette, Franklin, Mortordé Bonheur, pour ne citer qu'eux.



Akoutha est une inspiration pour de nombreux étudiants et membres du personnel universitaire. Elle est un exemple de détermination, de courage et de succès dans un monde souvent difficile et incertain. Elle a construit une entreprise florissante à partir de rien, tout en élevant une famille et en aidant des milliers d'étudiants à travers le Tchad. Sa contribution à la communauté universitaire est inestimable, et elle est une preuve vivante de la capacité des femmes à réussir dans un monde souvent dominé par les hommes.