Tchad - Mandoul : Début de l’enrôlement biométrique des enseignants pour une meilleure maîtrise des effectifs

Selon le chef de mission, Abdelhakim Mustapha, cette initiative est cruciale car le secteur de l'éducation est actuellement jugé en "disparate".
L'enrôlement biométrique vise à :
-
Maîtriser l'effectif réel des enseignants en terme de nombre.
-
Circonscrire le secteur pour une meilleure gestion des ressources humaines.
-
Répartir les enseignants en fonction de la pression démographique des zones.
Cette démarche stratégique est essentielle pour relever les défis majeurs liés au manque d'enseignants dans les provinces.