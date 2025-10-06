Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Mandoul : Formation sur la décentralisation pour les responsables locaux


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 6 Octobre 2025


Une session de formation sur la décentralisation a débuté dans le Mandoul. Organisée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, cette rencontre vise à former les secrétaires généraux des départements et les conseillers communaux de la province.


Tchad - Mandoul : Formation sur la décentralisation pour les responsables locaux

L'objectif principal de cette assise est de faire un état des lieux de la décentralisation, de renforcer la compréhension des participants et de les outiller pour relever les défis à venir.

 
Pendant trois jours, les travaux se concentreront sur des thématiques cruciales :
  • Organisation, fonctionnement et attributions des Collectivités Autonomes.
  • Modalités de collaboration entre l'État et les Collectivités Autonomes.
  • Contrôle et légalité des Collectivités Autonomes.
  • Élaboration et exécution du budget communal.
 
Bataï Pataï, chef de mission et Directeur de la Formation et de la Communication au ministère, a souligné l'importance de cette session pour jeter les véritables bases de la compréhension de la décentralisation.

 
À l'ouverture des travaux, Djimas Djedouboum a appelé les participants à la responsabilité afin de bien saisir les tenants et aboutissants de la décentralisation. Il a insisté sur le fait que le gouvernement fait de ce processus une "priorité des priorités", rendant essentielle la clarté des concepts pour éviter toute confusion sur le terrain.


