Tchad - Moundou : La 9ème édition du Festival Koura Gosso promet de célébrer l'art et la culture tchadienne

Des espaces d’échanges et de partage d’expériences.

L’inauguration de l’espace « Maison des cultures Urbaines » Néribar, un lieu dédié à la création artistique et aux échanges culturels.

Un événement culturel qui célébrera la diversité culturelle et artistique du Tchad, mettant particulièrement en avant les talents locaux et soulignant le rôle crucial des femmes dans la culture et la société tchadienne.

La présidente de l'association Femme Aussi (AFEMA), Netoua Ernestine, a animé une conférence de presse ce 14 mars 2025 à l'Hôtel Rondouba de Moundou pour annoncer la 9ème édition du Festival Koura Gosso, qui se déroulera du 02 au 12 avril 2025 dans le Logone Occidental.Le festival a pour objectif de promouvoir l'art et les rythmes tchadiens comme moteurs d'une économie culturelle durable. Dans ses propos, Nétoua Ernestine a affirmé : « Nous souhaitons valoriser le patrimoine local tout en stimulant les opportunités pour les jeunes talents. »Cette édition du festival sera parrainée par Madame Ndolénodji Alixe Naïmbaye, Ministre du pétrole, des mines et de la géologie, qui présidera également un moment phare de l'événement : la réunion des femmes. Cette rencontre ambitionne d'encourager et d'inspirer les jeunes femmes, en particulier celles de Moundou.Le festival est placé sous le thème :. Parmi les activités prévues, on retrouvera :Cette 9ème édition du Festival Koura Gosso promet d'être un moment fort de célébration et de valorisation de la culture tchadienne, tout en offrant une plateforme pour le développement et l'émancipation des jeunes talents, en particulier des femmes. L'engagement de l'association Femme Aussi et de ses partenaires pour encourager l'économie culturelle et artistique au Tchad est un signe positif pour l'avenir.