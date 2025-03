Tchad - N'Djaména : Le Maire Sénoussi Hassana Abdoulaye à l'écoute de son personnel

Dans une démarche de proximité et de dialogue, le Maire de la ville de N’Djaména, Sénoussi Hassana Abdoulaye, a entamé ce 07 mars une visite des bureaux de l'administration municipale. Accompagné de son Adjoint, des deux secrétaires de séance et des secrétaires généraux, il a souhaité constater de visu les conditions de travail du personnel communal et recueillir leurs préoccupations.





Cette visite, qui s'inscrit dans la continuité des rencontres avec les responsables des services municipaux, a permis au Maire de parcourir l'ensemble des bureaux et de s'entretenir avec les agents. Il a ainsi pu prendre la mesure des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs missions quotidiennes.







Cette initiative a été saluée par les agents communaux, qui ont apprécié la démarche du Maire et son intérêt pour leurs préoccupations. Ils ont notamment évoqué les difficultés liées à l'équipement, à l'organisation du travail et à la formation.





Le Maire s'est engagé à prendre en compte les doléances du personnel et à mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer leurs conditions de travail. Il a également souligné l'importance de renforcer le dialogue social au sein de l'administration municipale.





Cette visite témoigne de la volonté du Maire de N’Djaména de moderniser l'administration municipale et de placer le personnel communal au cœur de son action.