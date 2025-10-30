Alwihda Info
Tchad–Niger : réunion des experts de la Grande Commission mixte


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Octobre 2025



Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Djangbeye Nguelngar Évariste, a ouvert ce jeudi 30 octobre 2025, les travaux de la réunion des experts de la Commission mixte Tchad–Niger, réunissant les délégations des deux pays.

Dans son allocution, le Dr Djangbeye Evariste a salué la présence de la délégation nigérienne, qu’il a qualifiée de marque d’amitié et de volonté partagée de renforcer les liens historiques, politiques, économiques et sociaux entre les deux nations.

« La tenue de ces assises marque la poursuite de la dynamique impulsée par nos deux chefs d’État en faveur d’une coopération renforcée, durable et orientée vers les résultats », a-t-il déclaré. Le secrétaire général a rappelé que la Commission mixte constitue un cadre privilégié pour identifier les priorités communes, harmoniser les actions et mobiliser les synergies nécessaires à la réalisation de projets porteurs pour les deux pays.

« La mission qui nous est confiée exige rigueur, lucidité et esprit d’ouverture. Nous devons identifier sans complaisance les obstacles administratifs, techniques, sécuritaires ou financiers, et proposer des solutions réalistes pour renforcer l’efficacité de notre coopération », a-t-il conclu.

De son côté, le chef de la délégation nigérienne pour cette réunion des experts, Issakou Souleyman, a expliqué que l’irrégularité des sessions précédentes s’explique par la forte implication des deux pays dans les organisations régionales et sous-régionales, où leurs principales préoccupations trouvaient déjà un cadre de traitement. Il a toutefois salué la convergence de vues, et la vision commune qui continuent de guider les relations bilatérales.

Il faut noter que ces assises préparent les travaux de la Grande Commission Mixte de coopération tchado-nigérienne, prévue pour le 31 octobre 2025.




