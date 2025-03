Tchad - Ouaddaï : La COSCO assiste les sinistrés de l'incendie du village Kindikeyine

Détails de l'Assistance

Le 28 mars 2025, la Coordination de la Société Civile du Ouaddaï (COSCO), en collaboration avec l'association Awan, s’est rendue au village Kindikeyine pour apporter une assistance humanitaire aux victimes de l’incendie survenu le 20 mars dernier. Ce tragique incident a ravagé une partie du village, situé à 95 km à l'est de la ville d'Abéché, dans la sous-préfecture d’Amlayouna.L'assistance fournie par la COSCO comprenait des vivres et non-vivres, incluant :Par ce geste de solidarité, la COSCO a souhaité témoigner son soutien aux familles sinistrées et alléger leurs souffrances, particulièrement en cette période de Ramadan.Mahamat Ali Hassan, représentant de la COSCO, a souligné l’importance de cette action en précisant que l’engagement humanitaire de la COSCO vise à assister les plus vulnérables en temps de crise. Ce geste revêt une signification particulière, en cette période de fête, où de nombreuses familles sont en deuil.Les habitants de Kindikeyine, touchés par cet élan de générosité, ont exprimé leur profonde gratitude envers la COSCO pour son engagement humanitaire et sa solidarité envers les victimes de cette tragédie. La réponse rapide et significative de la COSCO a renforcé les liens de solidarité dans la communauté affectée.En outre, la COSCO a également fait don d'exemplaires du Saint Coran à la mosquée du village Gundo, soulignant son engagement envers le soutien spirituel des victimes.