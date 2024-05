Tchad : Pahimi Albert présente ses félicitations au nouveau Premier ministre Allamaye Halina

Pahimi Albert reconnaît la loyauté exemplaire dont fait preuve Allamaye Halina et souligne également sa connaissance affirmée du cœur de l'Etat. Ces qualités ont été reconnues et récompensées par cette nomination importante au poste de Premier Ministre.



En souhaitant bonne chance à Allamaye Halina dans sa nouvelle mission, Pahimi Albert montre un esprit d'unité et de soutien malgré leur différence politique. Il reconnaît ainsi que le nouvel élu dispose des compétences nécessaires pour remplir ses fonctions avec succès.



Cette déclaration de félicitations démontre également le respect mutuel qui existe entre les acteurs politiques au Tchad. Même s'ils ont pu être opposés lors de la dernière élection présidentielle, Pahimi Albert met en avant l'importance d'une coopération harmonieuse pour le bien-être du pays.

Allamaye Halina, ancien ambassadeur en Chine, a été nommé Premier ministre du Tchad. Cette décision fait suite à la démission de Succès Masra, qui avait quitté son poste de Premier ministre avec son gouvernement mercredi, conformément à la constitution tchadienne. Allamaye Halina devient ainsi le premier Premier ministre de la cinquième République.