Tchad - Présidentielle : Djimet Kamis investi candidat du parti UTR

Il explique avoir accepté ce défi par amour pour son pays et sa jeunesse, qu'il estime être pleine d'énergie mais marginalisée par la gérontocratie. Selon lui, la classe politique a failli depuis longtemps, et il se présente comme candidat pour redonner au Tchad sa pleine souveraineté et promouvoir son rayonnement à l'échelle internationale grâce à des relations mutuellement bénéfiques.



Il envisage de relever les défis économiques en développant l'agriculture et l'élevage, de donner à la femme tchadienne la place qui lui revient, et de mettre fin aux clivages Nord-Sud et aux divisions religieuses entre musulmans et chrétiens. Il insiste sur le fait qu'il se présente pour servir son pays, et non pour en tirer profit personnellement.