TCHAD

Tchad : Qatar Charity offre 30 tricycles cargo à la mairie pour renforcer la collecte des déchets à N’Djamena


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 1 Octobre 2025



Tchad : Qatar Charity offre 30 tricycles cargo à la mairie pour renforcer la collecte des déchets à N’Djamena
La ville de N’Djamena vient de bénéficier d’un important appui de l’ONG Qatar Charity dans le domaine de la salubrité publique.

L’organisation a remis ce mardi 1er octobre 2025, 30 tricycles cargo à la commune, destinés à améliorer la collecte des déchets dans la capitale. Abdel Hamit Mohamad, représentant de Qatar Charity, a souligné la portée de ce geste, qu’il qualifie de modeste, mais porteur de sens.

Selon lui, « ces 30 tricycles cargo permettront d'améliorer la collecte des déchets. Nous sommes convaincus que cette contribution aussi modeste aura un impact sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens ».

De son côté, le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a salué l’initiative et insisté sur son importance pour le quotidien des habitants.

« Ils viennent au secours de la population par un geste simple mais symbolique. L'hygiène et la propreté font partie des combats de la commune de la ville de N'Djamena. Nous sommes très heureux pour les nombreuses interventions de Qatar Charity. Un geste qui permet d'ouvrir d'autres voies de partenariat avec l'ONG », a-t-il déclaré.

Cette action s’inscrit dans une dynamique de soutien aux efforts municipaux pour rendre la capitale plus propre et plus vivable. La commune de N’Djamena espère que d’autres partenariats de ce genre viendront renforcer la lutte contre l’insalubrité et améliorer durablement le cadre de vie des citoyens.


