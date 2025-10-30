Tchad : Rencontre entre l’association AJELCDES et la Délégation de l’Éducation Nationale du Salamat





Conduite par son président, Khalid Ahmat Djarama, la délégation comprenait également Abderaman Mahamat Bourma, Secrétaire Général, et Majoie Mirabelle, Trésorière Générale. Elle a été accueillie par Hafiz Abdelkerim Kourda, Délégué Provincial de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique.





Lors de cette rencontre, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment la présentation de l’association, ses actions en matière d’éducation et de citoyenneté, ainsi que les perspectives de partenariat avec la délégation pour renforcer la sensibilisation civique en milieu scolaire et communautaire.





Enfin, les représentants de l’AJELCDES ont sollicité le soutien institutionnel du Délégué Provincial pour la mise en œuvre de leurs activités éducatives et environnementales dans la province du Salamat.