Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Rencontre entre l’association AJELCDES et la Délégation de l’Éducation Nationale du Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 31 Octobre 2025


Une délégation de l’Association des Jeunes pour l’Éducation et la Lutte contre la Dégradation de l’Environnement du Salamat (AJELCDES) a été reçue ce vendredi 31 octobre 2025 par le Délégué Provincial de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique du Salamat.


Tchad : Rencontre entre l’association AJELCDES et la Délégation de l’Éducation Nationale du Salamat


  Conduite par son président, Khalid Ahmat Djarama, la délégation comprenait également Abderaman Mahamat Bourma, Secrétaire Général, et Majoie Mirabelle, Trésorière Générale. Elle a été accueillie par Hafiz Abdelkerim Kourda, Délégué Provincial de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique.

 
Lors de cette rencontre, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment la présentation de l’association, ses actions en matière d’éducation et de citoyenneté, ainsi que les perspectives de partenariat avec la délégation pour renforcer la sensibilisation civique en milieu scolaire et communautaire.

 
Enfin, les représentants de l’AJELCDES ont sollicité le soutien institutionnel du Délégué Provincial pour la mise en œuvre de leurs activités éducatives et environnementales dans la province du Salamat.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/10/2025

Tchad : l'APAD organise une rencontre inter générationnelle

Tchad : l'APAD organise une rencontre inter générationnelle

Tchad : clôture de la session ordinaire du Conseil provincial du Moyen-Chari Tchad : clôture de la session ordinaire du Conseil provincial du Moyen-Chari 30/10/2025

Populaires

Tchad : ENA, 1 455 candidats admissibles sur plus de 11 000 postulants

30/10/2025

Tchad : PND 2030, le Comité logistique et protocole en concertation avec le protocole présidentiel émirati

30/10/2025

Tchad : la course à la visibilité, être célèbre sur les réseaux est-il devenu un but de vie ?

30/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter