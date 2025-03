Tchad : Retour volontaire de 147 ressortissants Tchadiens en provenance du Niger

À leur arrivée à l’Aéroport International Hassan Djamous, les repatriés ont été accueillis par Monsieur Mbodou Seïd, Directeur Général de l’Administration, des Affaires Juridiques et des Tchadiens de l’Étranger au Ministère des Affaires Étrangères. Ce retour s'inscrit dans un programme de réinsertion pour les Tchadiens vivant à l'étranger.

Engagement en Faveur de la Protection des Tchadiens

Depuis 2023, plus de 4 000 Tchadiens ont bénéficié de ce dispositif de retour volontaire, illustrant ainsi l'engagement des plus hautes autorités du pays en faveur de la protection de leurs compatriotes et de leur réinsertion socio-économique.

Accompagnement et Projets Entrepreneuriaux

L'OIM a assuré la prise en charge des repartriés et accompagnera chaque bénéficiaire dans l’élaboration d’un projet entrepreneurial afin de leur permettre d'accéder à un appui financier. Cette initiative vise à favoriser leur intégration et à contribuer au développement économique de leurs communautés.

Réaffirmation de l'Engagement du Ministère des Affaires Étrangères

Le Ministère des Affaires Étrangères a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la protection et l’accompagnement des Tchadiens, peu importe où ils se trouvent, en collaboration avec ses partenaires internationaux. Ce retour volontaire témoigne de la solidarité et du soutien du gouvernement tchadien envers ses citoyens. Il souligne également l’importance de la coopération internationale dans la gestion des migrations et le bien-être des populations vulnérables. Le programme de réinsertion vise à créer des opportunités durables pour les personnes rentrées, contribuant ainsi à leur indépendance et à leur bien-être futur.