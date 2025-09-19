Tchad : Royal Air Maroc de retour à N'Djamena, un nouveau souffle pour la connectivité aérienne





Dans son allocution, la ministre a salué cet événement comme l’aboutissement de la vision du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a fait du désenclavement aérien une priorité stratégique. Le retour de la RAM symbolise la mise en œuvre concrète des accords bilatéraux conclus et la volonté du gouvernement d’ouvrir le ciel tchadien à des partenaires internationaux de référence.





La reprise de cette liaison directe entre N’Djamena et Casablanca offre de multiples avantages : un gain de temps pour les voyageurs, la stimulation des échanges économiques et commerciaux, et le renforcement de l’attractivité du Tchad dans le paysage aérien africain. Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc a exprimé sa satisfaction et réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir les efforts du Tchad pour moderniser son secteur aérien.





À bord du vol inaugural, les passagers ont exprimé leur joie et leur soulagement, évoquant la fin des longs détours et des multiples escales. Des témoignages spontanés reflètent l’impact concret de cette ouverture, les commerçants, étudiants et professionnels saluant unanimement cette avancée qui facilitera leurs déplacements.





Le retour de la RAM s’inscrit dans une dynamique plus large, alors que d’autres compagnies, notamment Air Algérie et des compagnies libyennes et nigérianes, manifestent leur intérêt pour desservir le Tchad. Cette reprise témoigne de la confiance renouvelée des partenaires aériens et du succès des réformes entreprises pour faire du Tchad un pôle de transport en Afrique.