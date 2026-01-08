Alwihda Info
Tchad : SEMICA Tchad 2026, l’Algérie pays invité d’honneur


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 8 Janvier 2026



Le Salon International des Mines, des Carrières et des Hydrocarbures (SEMICA Tchad) se tiendra du 21 au 23 janvier 2026 à l’Hôtel Radisson Blu de N’Djamena.

Placée sous le haut patronage du ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie, cette édition réunira les principaux acteurs nationaux et internationaux des secteurs minier, énergétique et des hydrocarbures.

Pour cette édition 2026, l’Algérie est désignée pays invité d’honneur, illustrant la solidité des relations de coopération entre le Tchad et l’Algérie, ainsi que la volonté commune de renforcer les partenariats stratégiques dans les domaines de l’exploration, de l’exploitation et de la transformation des ressources naturelles.

Le SEMICA Tchad constitue une plateforme majeure d’échanges, d’opportunités d’investissement et de partage d’expertise. Il offrira un cadre privilégié pour les conférences, expositions, rencontres B2B et discussions autour des enjeux du développement durable, de l’innovation technologique et de la valorisation des ressources naturelles en Afrique.

Professionnels, investisseurs, institutions publiques et privées sont invités à prendre part à cet événement d’envergure internationale, au service du développement économique et énergétique du Tchad et de la sous-région.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
