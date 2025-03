Tchad : SENAFET/JIF 2025 à Bol – Autonomisation des femmes grâce à la transformation de produits locaux

Le projet "Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad" (RESILAC2) piloté par CARE International au Tchad, a organisé une séance de transformation de produits locaux, spécifiquement des granulés de gingembre et d'oseille, à destination des femmes issues d'associations et de coopératives féminines de la ville de Bol.





Valorisation des ressources locales





Cette initiative vise à valoriser les ressources locales et à offrir aux femmes des compétences pratiques pour générer des revenus. La transformation du gingembre et de l'oseille en granulés permet non seulement de conserver ces produits plus longtemps, mais aussi de les commercialiser sous une forme plus pratique et attrayante.