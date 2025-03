Tchad : SENAFET - Les femmes du ministère des Transports s'engagent pour un cadre de travail salubre

Dans le cadre des activités commémoratives de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne et de la Journée Internationale de la Femme (SENAFET/JIF) édition 2025, les femmes du ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale ont organisé, ce lundi 3 mars 2025, une grande opération de salubrité.

Un Engagement Citoyen

Sous l'initiative de la cheffe du département, Fatima Goukouni Weddeye, cette opération vise à promouvoir un environnement de travail propre, sain et agréable pour l'ensemble du personnel et des usagers. Cet engagement citoyen met en avant l'importance du bien-être en milieu professionnel.

Actions Concrètes Munies de balais, râteaux, pelles, brouettes et sacs-poubelles, les participantes se sont engagées avec détermination dans le nettoyage des couloirs, des espaces verts et des abords des bâtiments. Par ce geste, elles rappellent leur rôle essentiel dans la préservation de l’hygiène et la promotion des valeurs de civisme au sein de l’administration publique.

Soutien Institutional

Cette activité a également bénéficié de la présence remarquée du Secrétaire Général du ministère, M. Dihoulne Laurent, ainsi que d'autres responsables masculins, qui ont apporté leur soutien aux femmes. Cela souligne l'importance de la collaboration entre les sexes pour atteindre des objectifs communs. L'initiative des femmes du ministère des Transports est un exemple inspirant d'engagement pour la salubrité et le civisme. Elle démontre que des actions concrètes peuvent contribuer à améliorer l'environnement de travail et à renforcer les valeurs de responsabilité au sein de l'administration publique.