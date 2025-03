TCHAD

Tchad : Sensibilisation au VIH/SIDA et aux hépatites à l'Université Toumaï

Alwihda Info | Par Peter Kum - 7 Mars 2025

Le Programme National de Prévention de la Transmission du VIH de la mère à l'Enfant (PNPTME), relevant du ministère de la Santé Publique et de la Prévention, a organisé une session de sensibilisation et d'information sur le VIH/SIDA et les hépatites à l'Université Toumaï. Cette initiative, placée sous le thème "Zéro nouvelle transmission du VIH d'ici 2030", vise à informer et à mobiliser les étudiants dans la lutte contre ces pandémies.