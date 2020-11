Tchad : Sobdibé Pébah Watam présente l'ouvrage "La réussite de l'enfant d'un paysan africain"

L'auteur tchadien Sobdibé Pébah Watam a présenté samedi son nouvel ouvrage intitulé "La réussite de l'enfant d'un paysan africain : parcours atypique".



À travers cet livre de 272 pages, l'auteur souligne la particularité de son village en matière d'organisation et la réussite des projets de développement.



Sobdibé Pébah Watam a pris la plume pour apporter sa part à la littérature tchadienne. "L'on peut venir d'un milieu défavorisé et réussir sur tous les plans, pourvu qu'il y ait la passion et les objectifs. La route de la réussite nécessite une destination. Cette destination c'est le but", dit-il.