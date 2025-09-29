Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Solidarité des cadres du MPS de Korbol envers les sinistrés des inondations de Nielim


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 29 Septembre 2025


Le dimanche 28 septembre 2025, une délégation des cadres du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), ressortissants du département de Korbol, s'est rendue dans la sous-préfecture de Nielim pour venir en aide aux populations durement touchées par les récentes inondations. La mission était conduite par Idriss Nahor, Chef de mission.


  Les fortes pluies qui s’abattent sur la région ont causé d’importants dégâts à Nielim : des maisons effondrées, des biens emportés et des familles contraintes de se réfugier à l’école centrale de Nielim.

 
Pour apporter un peu de réconfort aux sinistrés de sept villages frappés par la catastrophe, la mission a remis un lot de matériel de première nécessité composé de :
  • 50 nattes
  • 20 bâches
  • 3 cartons de médicaments
La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du sous-préfet de Nielim, Kaïbéné Kandi, et du chef de canton, Tchori Malakona.
 

Un geste de fraternité salué par les autorités locales

 
En remettant les dons, Idriss Nahor a expliqué que les ressortissants du département de Korbol ont voulu répondre au cri de détresse de leurs frères. « Ces appuis, bien que modestes, permettront d’améliorer un peu vos conditions de vie dans cette période difficile », a-t-il déclaré.

 
Très touché, le sous-préfet Kaïbéné Kandi a salué ce geste de solidarité et a félicité les cadres du MPS pour leur engagement. Il a invité le comité de crise à assurer une répartition équitable de l'aide afin que chaque famille puisse en bénéficier.

 
De son côté, le président du comité de crise, Kaïbéné Félix, a souligné que c’est la première fois que la sous-préfecture de Nielim connaît une telle catastrophe naturelle. Il a remercié chaleureusement les donateurs et a promis que la distribution sera juste et transparente.


