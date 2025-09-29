Tchad : Solidarité des cadres du MPS de Korbol envers les sinistrés des inondations de Nielim

50 nattes

20 bâches

3 cartons de médicaments

Un geste de fraternité salué par les autorités locales

Les fortes pluies qui s’abattent sur la région ont causé d’importants dégâts à Nielim : des maisons effondrées, des biens emportés et des familles contraintes de se réfugier à l’école centrale de Nielim.Pour apporter un peu de réconfort aux sinistrés de sept villages frappés par la catastrophe, la mission a remis un lot de matériel de première nécessité composé de :La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du sous-préfet de Nielim, Kaïbéné Kandi, et du chef de canton, Tchori Malakona.En remettant les dons, Idriss Nahor a expliqué que les ressortissants du département de Korbol ont voulu répondre au cri de détresse de leurs frères. « Ces appuis, bien que modestes, permettront d’améliorer un peu vos conditions de vie dans cette période difficile », a-t-il déclaré.Très touché, le sous-préfet Kaïbéné Kandi a salué ce geste de solidarité et a félicité les cadres du MPS pour leur engagement. Il a invité le comité de crise à assurer une répartition équitable de l'aide afin que chaque famille puisse en bénéficier.De son côté, le président du comité de crise, Kaïbéné Félix, a souligné que c’est la première fois que la sous-préfecture de Nielim connaît une telle catastrophe naturelle. Il a remercié chaleureusement les donateurs et a promis que la distribution sera juste et transparente.