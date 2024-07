Tchad : Succès retentissant pour Betel Casimir à l'Open International G1 de Montargis !

Casimir a dominé sa catégorie de poids avec brio, enchaînant les victoires avec détermination et maestria. Sa performance exceptionnelle lui a valu la consécration suprême, lui permettant de gravir une nouvelle marche dans sa carrière prometteuse.



Une source de fierté nationale



Ce nouveau sacre de Betel Casimir est une source de grande fierté pour le Tchad. Son talent et sa persévérance lui permettent de porter haut les couleurs de son pays sur la scène internationale du taekwondo.



Un palmarès en constante progression



Rappelons que Betel Casimir s'est déjà illustré à maintes reprises ces derniers mois, notamment en remportant une médaille d'or à l'Open International de Suisse en avril 2024 et une médaille de bronze à l'Open International de Croatie en octobre 2023.



Un athlète à suivre de près



Avec ses résultats remarquables et son potentiel indéniable, Betel Casimir se positionne comme un athlète à suivre de près dans les années à venir. Son ascension fulgurante laisse présager de nouvelles victoires et de performances exceptionnelles qui pourraient le mener au sommet du taekwondo international.