Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad-UE : un nouveau départ pour un partenariat soutenu


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Octobre 2025



Tchad-UE : un nouveau départ pour un partenariat soutenu
La coopération entre le Tchad et l'Union européenne a toujours été consolidée par des échanges sincères et respectueux des intérêts des deux parties.

C'est dans ce cadre que Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, a reçu en audience ce jeudi 2 octobre 2025 l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne (UE) au Tchad.

Les discussions entre Przemyslaw Bobak et le ministre d'État ont porté sur la relance du dialogue de partenariat, un cadre essentiel pour l’avenir des relations entre le Tchad et le bloc européen.

Cet échange fait suite à une sollicitation officielle de la délégation de l'Union européenne, marquant la volonté commune des deux parties d'ouvrir un nouveau chapitre substantiel dans leur coopération.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/10/2025

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

Tchad : à N’Djamena, le Centre Takewin de Formation remet 150 certificats aux apprenants Tchad : à N’Djamena, le Centre Takewin de Formation remet 150 certificats aux apprenants 01/10/2025

Populaires

Tchad : l'ambassade de Chine a célébré le 76ème anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine

02/10/2025

Tchad : l’Algérie offre 150 bourses d’études au titre de l'année académique 2025-2026

01/10/2025

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

01/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter