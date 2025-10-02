Tchad-UE : un nouveau départ pour un partenariat soutenu

La coopération entre le Tchad et l'Union européenne a toujours été consolidée par des échanges sincères et respectueux des intérêts des deux parties.



C'est dans ce cadre que Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, a reçu en audience ce jeudi 2 octobre 2025 l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne (UE) au Tchad.



Les discussions entre Przemyslaw Bobak et le ministre d'État ont porté sur la relance du dialogue de partenariat, un cadre essentiel pour l’avenir des relations entre le Tchad et le bloc européen.



Cet échange fait suite à une sollicitation officielle de la délégation de l'Union européenne, marquant la volonté commune des deux parties d'ouvrir un nouveau chapitre substantiel dans leur coopération.