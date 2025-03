Tchad : Un Iftar sous le signe de la cohésion et du vivre ensemble à l'Université La Francophonie

Dans son discours, Dr Golbey a mis en avant la dynamique de solidarité et de cohésion sociale qui caractérise les étudiants de l'université, faisant de cet établissement un véritable reflet du Tchad dans toute sa diversité.



Il a déclaré : « Je voudrais exprimer ici ma joie de cette cohésion sociale qui existe entre les étudiants de la faculté. » Ce témoignage souligne l'importance des moments de communion qui favorisent l'unité et le vivre ensemble au sein de la communauté universitaire. Dr Golbey a rappelé que ces espaces de rencontre témoignent de l'attachement des étudiants à l'unité et à la fraternité, des valeurs essentielles pour la construction d'un Tchad prospère. Selon lui, l'université joue un rôle fondamental dans la formation de citoyens engagés, conscients des enjeux de leur pays et munis d'un esprit patriote.



« Une représentation entière du Tchad se retrouve au sein de cette université, » a-t-il ajouté, mettant en exergue la richesse de la diversité à préserver et à valoriser. Il a exhorté les étudiants à continuer cet élan de solidarité, peu importe leurs appartenances religieuses, sociales ou régionales. En conclusion, Dr Golbey a exprimé sa satisfaction envers l'engagement des étudiants pour un Tchad uni et prospère. « Vous en êtes capables, » a-t-il lancé avec conviction, encourageant les jeunes à faire de leur milieu universitaire un modèle de fraternité et de tolérance. Cet Iftar, au-delà de son aspect religieux, a renforcé le sentiment d'appartenance et de partage au sein de l'Université La Francophonie. L'événement illustre parfaitement l'idéal d'un Tchad rassemblé autour des valeurs d'humanité et de solidarité, en montrant que la cohésion sociale est essentielle pour avancer ensemble vers un avenir meilleur.