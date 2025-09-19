Tchad : Un atelier de formation sur la qualité de l'eau et la prévention du choléra s'achève à Abéché





Durant les trois jours de formation, les participants ont sincèrement remercié le CICR pour avoir organisé cette formation bénéfique. Ils ont également demandé que d'autres sessions de ce genre soient organisées pour le bien-être social et sanitaire de tous. Le coordinateur du CICR, Dosso Lassana, a rassuré les participants en leur affirmant que son institution les accompagnera afin qu'ils puissent être au service de la communauté.



Mettant un terme aux travaux de l'atelier, le délégué provincial de l'eau et de l'habitat du Wadi Fira, représentant son collègue du Ouaddaï, Moustapha Abdraman, a félicité les participants pour leur engagement et leur dévouement. Il les a ensuite exhortés à mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette formation. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations.