Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Un atelier de formation sur la qualité de l'eau et la prévention du choléra s'achève à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 20 Septembre 2025


Ce jeudi 18 septembre 2025 s'est clôturé au Centre de connaissance d’Abéché l'atelier sur la surveillance de la qualité de l'eau de consommation domestique et la prévention du choléra. L'événement, organisé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de Genève, a réuni une trentaine de volontaires et d'agents du ministère de l'Eau venus de la zone Nord-Est du pays.


Tchad : Un atelier de formation sur la qualité de l'eau et la prévention du choléra s'achève à Abéché


  Durant les trois jours de formation, les participants ont sincèrement remercié le CICR pour avoir organisé cette formation bénéfique. Ils ont également demandé que d'autres sessions de ce genre soient organisées pour le bien-être social et sanitaire de tous. Le coordinateur du CICR, Dosso Lassana, a rassuré les participants en leur affirmant que son institution les accompagnera afin qu'ils puissent être au service de la communauté.

Mettant un terme aux travaux de l'atelier, le délégué provincial de l'eau et de l'habitat du Wadi Fira, représentant son collègue du Ouaddaï, Moustapha Abdraman, a félicité les participants pour leur engagement et leur dévouement. Il les a ensuite exhortés à mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette formation. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/09/2025

Tchad : Visite conjointe du délégué général de la province du Lac et du PAM sur les aménagements agricoles

Tchad : Visite conjointe du délégué général de la province du Lac et du PAM sur les aménagements agricoles

N’Djamena : Saisie de cocaïne et arrestations, un entrepreneur affirme avoir été piégé N’Djamena : Saisie de cocaïne et arrestations, un entrepreneur affirme avoir été piégé 19/09/2025

Populaires

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

19/09/2025

Tchad : Lancement des activités du cadastre minier par la secrétaire d’État aux Mines

19/09/2025

​Tchad : L’AILC dément l’existence d’un accord avec l'ex-Trésorier provincial du Ouaddaï

19/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter