TCHAD

Tchad : Un centre de formation en médecine traditionnelle chinoise renforce la coopération sanitaire


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 21 Septembre 2025


Dans le cadre de la coopération entre le Tchad et la Chine, le ministre de la Santé publique a inauguré un centre de formation en médecine traditionnelle chinoise et a procédé à la remise d'un don de médicaments et de matériel. La cérémonie s'est déroulée à l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, en présence du gouverneur de la province du Jiangxi et du représentant de l'ambassade de Chine au Tchad.


  Dans son allocution, le gouverneur Shi Ke a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la continuité des accords conclus l'an dernier entre les deux chefs d'État, lors de la visite du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno en Chine. Ce nouveau centre constitue un appui important pour renforcer la formation du personnel de santé tchadien et explorer de nouvelles approches dans la prévention des maladies.

 
De son côté, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a remercié le gouvernement de la République populaire de Chine pour l'excellente relation qui unit les deux pays. Il a souligné que la médecine traditionnelle, complémentaire à la médecine conventionnelle, est une pratique reconnue à l'échelle mondiale.

 
Le ministre a ajouté que l'ouverture du centre est la concrétisation du renforcement de la coopération entre les deux nations. Il a appelé le personnel de l'hôpital à en faire bon usage et à assurer une bonne gouvernance de cet établissement doté d'équipements de dernière génération. Il a également annoncé que, grâce à ce centre, la médecine traditionnelle serait progressivement introduite dans les 23 provinces du pays.


