Tchad : Un député offre des infrastructures dans la province du Lac

Six forages creusés dans les localités de Doul, Moune Koura, Moune Talakitchiri, Boudoumari, Ouadidoum et Matafo.

La réfection de la mosquée de Sawa 1.

Une importante quantité de matériels sportifs mise à la disposition de la sous-ligue départementale de Mamdi.

Le don du député Kory comprend :Selon les populations, ces forages allègent la tâche quotidienne et pénible de la recherche d'eau, qui incombe souvent aux femmes et aux enfants, et contribuent à améliorer la santé publique. La mosquée rénovée, quant à elle, offre un lieu de culte plus digne aux fidèles. Les habitants ont exprimé leur gratitude envers le député, saluant son engagement constant en faveur du développement local.