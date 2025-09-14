Tchad : Un député offre des infrastructures dans la province du Lac

Le don du député Kory comprend :
- Six forages creusés dans les localités de Doul, Moune Koura, Moune Talakitchiri, Boudoumari, Ouadidoum et Matafo.
- La réfection de la mosquée de Sawa 1.
- Une importante quantité de matériels sportifs mise à la disposition de la sous-ligue départementale de Mamdi.
Selon les populations, ces forages allègent la tâche quotidienne et pénible de la recherche d'eau, qui incombe souvent aux femmes et aux enfants, et contribuent à améliorer la santé publique. La mosquée rénovée, quant à elle, offre un lieu de culte plus digne aux fidèles. Les habitants ont exprimé leur gratitude envers le député, saluant son engagement constant en faveur du développement local.