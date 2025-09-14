Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Un député offre des infrastructures dans la province du Lac


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 14 Septembre 2025


Le député et quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, Mahamat Abakar Kory, a officiellement inauguré plusieurs infrastructures sociales qu'il a financées personnellement dans la province du Lac. Ces projets visent à améliorer les conditions de vie des habitants en répondant à des besoins essentiels.


Tchad : Un député offre des infrastructures dans la province du Lac


  Le don du député Kory comprend :
  • Six forages creusés dans les localités de Doul, Moune Koura, Moune Talakitchiri, Boudoumari, Ouadidoum et Matafo.
  • La réfection de la mosquée de Sawa 1.
  • Une importante quantité de matériels sportifs mise à la disposition de la sous-ligue départementale de Mamdi.
Selon les populations, ces forages allègent la tâche quotidienne et pénible de la recherche d'eau, qui incombe souvent aux femmes et aux enfants, et contribuent à améliorer la santé publique. La mosquée rénovée, quant à elle, offre un lieu de culte plus digne aux fidèles. Les habitants ont exprimé leur gratitude envers le député, saluant son engagement constant en faveur du développement local.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/09/2025

N'Djamena : le Conseil communal adopte un budget ajusté et des réformes majeures

N'Djamena : le Conseil communal adopte un budget ajusté et des réformes majeures

Tchad : La Compagnie de danse Wokitna célèbre ses 10 ans de promotion et de valorisation de la culture Tchad : La Compagnie de danse Wokitna célèbre ses 10 ans de promotion et de valorisation de la culture 13/09/2025

Populaires

Tchad : tensions autour d’un scandale foncier à Abéché, menaces, convocation et commission d’enquête

13/09/2025

تشاد: الحرفيون يناقشون التحديات والفرص قبيل انطلاق معرض الصناعات الصغيرة

13/09/2025

تشاد : توتر حول فضيحة عقارية في أبشي… تهديدات، استدعاء ولجنة تحقيق

13/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter