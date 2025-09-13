Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L’association ENDEMA installe officiellement les 10 bureaux d’arrondissement de N’Djamena


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 13 Septembre 2025


​Ce samedi 13 septembre 2025, l’Entente pour le Développement, la Mutuelle et l’Assistance (ENDEMA) a procédé à l’installation officielle des 10 bureaux d’arrondissement de la ville de N’Djamena. La cérémonie s’est tenue dans la salle de l’ONAMA.


Prenant la parole au nom du comité d’organisation, Néiné Fatimé a rappelé que cette cérémonie est avant tout un moment de responsabilité et de gratitude pour le soutien collectif. « Cette réussite est l’œuvre de tous. Le vrai leadership ne se mesure pas aux titres, mais à la capacité de servir avec loyauté et engagement », a-t-elle déclaré, tout en encourageant les membres à continuer de s’impliquer matériellement et moralement pour le bien commun.

De son côté, le président de l’ENDEMA, Malloum Abba Oumar, en procédant à l’installation des nouveaux bureaux, a insisté sur l’importance de la cohabitation pacifique de la communauté Kanuri au Tchad, au Cameroun, au Nigeria et dans d’autres pays voisins. « Lorsqu’une personne traverse la frontière et arrive auprès des siens, elle demande d’abord : Où résident les miens ? Elle s’installe aussitôt à leurs côtés, car à côté des siens, il y a la paix », a-t-il affirmé. Il a rappelé que c’est à la génération actuelle de poursuivre cet héritage en adoptant des comportements exemplaires afin de préserver cette harmonie.

La cérémonie s’est achevée par la remise d’attestations aux anciens membres de la communauté Kanuri, en reconnaissance de leur engagement et de leurs contributions au service du collectif.


