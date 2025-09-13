Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La problématique des ingénieurs chômeurs de l’ENSTP au cœur d’une conférence-débat


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 13 Septembre 2025


​Dans le cadre de son engagement pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’École nationale supérieure des travaux publics (ENSTP), le Cercle littéraire des travaux publics a organisé, ce samedi 13 septembre 2025 à N’Djamena, une conférence-débat consacrée aux ingénieurs chômeurs issus de cette institution.


L’événement, tenu dans les locaux de l’ENSTP, a réuni des experts, des représentants institutionnels, des employeurs ainsi que de jeunes ingénieurs autour du thème : « Défis et solutions face au chômage des jeunes ingénieurs de l’ENSTP ».

Le premier conférencier, Ing. Brahim Guihimi Dadi, Directeur général de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC), a mis l’accent sur la nécessité de réduire le taux de chômage des jeunes ingénieurs formés à l’ENSTP. Il a plaidé pour une meilleure professionnalisation du système éducatif et une formation adaptée aux besoins réels du marché. Il a également encouragé les jeunes à entreprendre et à élargir leurs horizons au-delà de la fonction publique. Selon lui, les ingénieurs en génie civil disposent de compétences transversales qui peuvent être exploitées dans de nombreux secteurs, y compris la banque. « Les jeunes doivent bien connaître leur domaine et s’imposer par leur talent », a-t-il insisté.

De son côté, Ing. Mpy Nangkeré, fondateur de M2E École polytechnique, a salué la qualité de la formation dispensée à l’ENSTP, reposant sur la rigueur et la transversalité des compétences. Il a cependant exhorté les chefs d’entreprises à soutenir les jeunes ingénieurs en leur offrant des opportunités d’expérience pratique. Il a également suggéré aux entreprises de se regrouper et de travailler en synergie avec l’État afin de renforcer leurs capacités et d’intégrer davantage de jeunes dans leurs effectifs. « Les ingénieurs doivent miser sur la compétence et aller toujours plus loin dans leur domaine », a-t-il encouragé.

Le débat qui a suivi a permis aux jeunes ingénieurs de poser directement leurs préoccupations. Les échanges ont donné lieu à une analyse des causes du chômage dans le secteur, ainsi qu’à des propositions concrètes de solutions pour faciliter l’insertion professionnelle des diplômés.


