Tchad : Une Journée Mondiale Sans Tabac 2025 axée sur la protection de la jeunesse

Par Malick Mahamat - 30 Mai 2025



Le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, en collaboration avec ses partenaires, se prépare à commémorer ce 31 mai 2025 la Journée Mondiale Sans Tabac. Cette année, l'événement est placé sous le thème percutant : « Levons le masque ».

En prélude à cette journée, plusieurs enseignants, proviseurs d’établissements scolaires et responsables de médias ont participé à une rencontre d'information et de sensibilisation.



Moïalbaye Magloire Tampele, point focal antitabac de l’OMS et représentant de l’OMS au Tchad, a rappelé que le thème complet – « Levons le masque sur les produits du tabac et à base de nicotine : démasquons les tactiques de séduction de l’industrie du tabac » – constitue un appel urgent à l’action.







Des chiffres alarmants et des cibles vulnérables



Les faits sont préoccupants. Le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique a souligné que plus de 146 000 décès liés au tabac sont enregistrés chaque année sur le continent, qui compte désormais plus de 61 millions de consommateurs. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est l'attrait croissant des jeunes, parfois dès l’âge de 13 ans, pour des produits présentés à tort comme inoffensifs, tels que les cigarettes électroniques, la chicha ou les sachets de nicotine. Ces produits sont en réalité un piège addictif, dangereux et difficile à abandonner.

Le cerveau des adolescents, encore en développement, est particulièrement vulnérable à la dépendance à la nicotine, ainsi qu'à divers troubles cognitifs, chroniques, cardiovasculaires et respiratoires.





Un appel à l'action collective



La Journée Mondiale Sans Tabac 2025 n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. Elle vise à raviver la détermination collective pour construire un avenir sans tabac, où chaque enfant peut grandir en sécurité et en bonne santé, à l’abri des dépendances.



L’OMS au Tchad a réaffirmé son soutien indéfectible aux actions du gouvernement. Elle continuera d’appuyer la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la lutte antitabac et de l’approche MPOWER, notamment par la création d’espaces publics sans tabac, la réglementation stricte de la publicité et la sensibilisation massive des populations.



De son côté, la coordinatrice du Programme national de lutte contre le tabac, la drogue et l’alcool, Dr. Nénodji Mbairo, a insisté sur la nécessité de démasquer les stratégies de séduction de l’industrie du tabac et des produits à base de nicotine, qui ciblent spécifiquement les jeunes. Ces tactiques incluent des produits attrayants, des arômes artificiels, des designs colorés et un marketing agressif, souvent diffusé sur les plateformes numériques.



Des données révèlent que plus de 5 000 jeunes âgés de 10 à 14 ans consomment du tabac chaque jour. Au Tchad, une étude de 2024 menée dans les dix communes de N’Djamena montre que 43,6 % des jeunes adultes âgés de 18 à 40 ans consomment du tabac. Ces chiffres sont alarmants et concernent non seulement les consommateurs, mais aussi les milliers de personnes exposées à la fumée secondaire, tout aussi dangereuse.



Les jeunes représentent une cible stratégique pour les fabricants de tabac, car ils constituent le potentiel économique futur de cette industrie. Plus l’initiation au tabac se fait tôt, plus le risque de dépendance est élevé.



La commémoration de cette journée est donc un appel solennel à l’action collective pour protéger l'avenir de la jeunesse face à ce poison silencieux mais mortel.







